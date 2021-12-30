Інтернет-магазин Панама пропонує ознайомитися з новим топом текстильних ляльок

Текстильні іграшки подобаються малечі, яка в силу свого віку потребує тактильного контакту із зовнішнім світом, а також допомагають вирішувати низку проблем під час психологічної корекції різних станів за допомогою ляльок. Тож присутність м’яких іграшок у житті дитини дуже важлива. Інтернет-магазин Панама пропонує ознайомитися з новим топом текстильних ляльок.

Три причини купити м’яку іграшку

Популярність ведмедиків, песиків, слоненят, виготовлених із штучного хутра, оксамиту, плюшу, на деякий час знизилася через наплив неякісного товару з Китаю. Такі речі назвали пилозбірниками та стали замінювати їх гумовими, пластиковими фігурками.

Та все ж суцільно замінити пухнастих друзів гумові аналоги не змогли, тому що дітям важливо відчувати тепло та м’якість, які асоціюються із захистом, створюють затишну атмосферу у кімнаті. З плюшевим ведмедиком краще засинати, бо він м’якенький та посміхається, з ним не страшно. А гумові та пластикові іграшки не дуже сприяють заспокоєнню. І дівчаткам, і хлопчикам потрібні м’які друзі. На те є свої причини:

Лялькотерапія – іграшка використовується, як об’єкт, здатний заспокоїти, прожити певні емоції, вислухати. Розвиток мовлення – дітки розповідають казки своїм друзям, якісь таємниці, ведуть цікаві діалоги в той час, коли батьки зайняті. Розвиток емоційного інтелекту, соціальних навичок – це фундамент багатьох сфер діяльності людини, і ляльки допомагають опрацьовувати різні психологічні стани: радість, смуток, злість, гордість та ін.

Якщо ви категорично проти виробів із штучного хутра, обирайте на сайті Panama.ua текстильні ляльки за посиланням: https://panama.ua/categorys/76272/. Малечі подобаються моделі-обіймашки з якісного, приємного на дотик трикотажу. Хлопчикам обирають ведмедиків з довгими ручками та ніжками, жирафів та веселих пупсів-розбишак. Дівчатка зрадіють новій подрузі у модному одязі, пупсикам, за якими потрібно доглядати «молодій мамі» та кумедним тваринкам-вихованцям.

Ляльки з історії

Мотанки – ляльки з текстилю, які традиційно виготовляли в українських сім’ях не тільки для дітей, а й у якості оберегу. Вони захищали будинок і людей, оберігали від темних сил та злого ока, невдачі. Оберіг приносив господареві удачу, гроші та щастя. Малечі давали гратися мотанкою, коли дорослі були зайняті роботою, і саме такі вироби дійсно справлялися із задачею тимчасової заміни матусі чи бабусі.

І зараз трикотажні Аріни, Олесі, Максимки стають вірними друзями дітей. Таку іграшку зручно брати з собою в дитячий садочок, грати та засинати з нею поза домом та відчувати частинку домашнього тепла. Важливо, щоб лялька була виготовлена з приємних на дотик матеріалів, краще натуральних.

Топ текстильних ляльок, які будуть популярні і в сезоні 2022

Гратися з текстильними ляльками – одне задоволення! Їх можна одягати, годувати, вивчати разом з ними букви, обговорювати важливі події. До нового топу увійшли новинки європейських виробників:

Лялечка Мірлі – виготовлена німецьким брендом Haba з безпечних, високоякісних матеріалів. Розмір 20 см. Особливість – руде волосся соломкою, вишиті очі, ніс, рот, є привабливе ластовиння.

Весела дівчинка-брюнетка Little Talker – вона розмовляє, співає, спонукає до навчання. Разом з нею можна вивчити алфавіт під час гри.

Дівчинка Moonie Cosmos, 38 см – виробництво Швеція, бренд Rubens Barn. З нею легко та цікаво грати: одяг фіксується липучками, тому на прогулянку можна зібратися дуже швидко! Текстура флісу, з якого виготовлена дівчинка, дарує відчуття спокою, затишку.

Ляльки зміцнюють психічне здоров’я, покращують соціальну адаптацію, розвивають самосвідомість та можуть вирішувати конфлікти за умови, якщо є допомога дорослих. Отже, саме час купити дитині нову ляльку!