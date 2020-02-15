«Увага! Спецсигнали!» – акція під такою назвою стартувала у Тернополі.

Автомобілі поліції, пожежної, швидкої їздять містом з увімкненими сиренами. Таким чином спецслужби перевіряють, як реагують водії на оперативні транспортні засоби та їхні сигнали.

Профілактичні заходи “Увага! Спецсигнали!” проходять в усіх регіонах України. Триватимуть вони протягом двох тижнів, – повідомив на брифінгу перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Водіїв, які не пропускають спецтранспорт, штрафуватимуть.

“Такі заходи ми проводимо для того, щоб нагадати водіям про важливість давати дорогу спецтранспорту й актуальність цієї проблеми. Адже існують непоодинокі випадки, коли водії ігнорують маячки і звукові сирени та свідомо не пропускають оперативні автомобілі, які поспішають на виклик. Але не треба забувати, що спецтранспорт спішить на виклик, бо хтось потребує негайної допомоги, а втрачений час може коштувати комусь життя”.

У Тернополі першого дня спецоперації поліціянти зафіксували ряд порушень, за яке передбачена адміністративна відповідальність – штраф у сумі 510 гривень.

Софія Романська