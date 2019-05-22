Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада прийняла закон, яким відтермінувала застосування штрафів за користування автомобілями на європейській реєстрації, а також продовжила період розмитнення.

Втім, власники таких автівок вважають, що розмитнення за діючим законом залишається для них недоступним.

Житель Збаразького району Микола Шимчук два роки тому придбав авто на європейській реєстрації за три тисячі євро. Щоб розмитнити машину, необхідно ще близько п’яти тисяч євро. «Для мене зараз розмитнення залишається недоступним, тому я далі їжджу на іноземній реєстрації. Дуже обурює нас, що розмитнення в нашій країні залишається таким дорогим і недоступним для звичайних людей. Звісно, радує те, що поки немає тих штрафів, але нормальних умов розмитнення також немає».

15 – 16 травня представники «Автоєвросили» під стінами Верховної Ради відстоювали доступне розмитнення. Втім, депутати наразі лише продовжили розмитнення за старими правилами. «До 24-го серпня власники автомобілів на іноземній реєстрації можуть їздити без застосування до них штрафів. Право на розмитнення також залишилися, але за досить високими ставками без жодних знижок. Тому не можу сказати, що буде багато охочих нині розмитнювати свої автомобілі в таких умовах. А представники нашого руху цього не будуть робити принципово. Оскільки митні правила залишаються недосяжними для звичайного українського громадянина», – наголосив голова Тернопільського осередку «Автоєвросила» Ігор Красновський.

Відтак, власники автівок на іноземній реєстрації оголосили продовження боротьби за доступне розмитнення.

Софія Романська