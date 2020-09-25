З понеділка Тернопіль і Бережани перебуватимуть у «червоній» зоні епідемічної небезпеки.

Таке рішення прийняла учора державна комісія з ТЕБ та НС через зростання показників захворюваності.

«У Тернополі ситуація така як і на загал. На жаль, спостерігається динаміка до зростання захворюваності. Кабмін орієнтується на показник захворюваності на сто тисяч населення за попередні 14 днів, змінюючи показник на конкретній території. Показник по області складає 412 на сто тисяч населення, місто Тернопіль завжди демонструє трішки вищі показники, зокрема, вони перевищують 500 випадків на сто тисяч за попередні 14 днів. Така ж ситуація і в Бережанах. Але це відображення загальної тенденції. На багатьох територіях спостерігається така ситуація», – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Додамо, учора на Тернопільщині додалося 248 нових випадків зараження COVID-19. В обласному центрі виявили – 74 інфікованих.

Серед районів найбільше хворих діагностували у Кременецькому і в Бережанському районах.

Софія Романська

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