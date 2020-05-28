Телевізори корейського бренду LG не потребують представлення. Ця техніка користується високою популярністю у людей. Однією з головних її переваг є відповідність ціни і якості.

Якщо виникло бажання купити телевізор даної торгової марки, заходьте на сайт eldorado.ua/led/producer=lg. Тут можна вибрати техніку на свій смак і бюджет.

Обзор телевизора TCL 55P3CUS. Увидеть ВСЁ или "народные" 4K ...
lg 4

Чому варто придбати телевізор Лджі

У порівнянні з конкурентами компанія LG може похвалитися цілою низкою переваг. Телевізори даного бренду відрізняються такими позитивними характеристиками:

  1. Багатий вибір. Виробники приділяють розробці TV-техніки першорядне значення. Відповідно, асортимент моделей постійно збільшується. Цьому сприяє використання інноваційних технологій.
  2. Гідна якість. Продукція підлягає суворим перевіркам, проходить процедуру сертифікації. Телевізори LG з’являються у продажу тільки після спеціального тестування. Корпорація піклується як про свою репутацію, так і про клієнтів.
  3. Гнучкі ціни. LG проявляє увагу до фінансових можливостей потенційних покупців. Враховуються потреби різних категорій споживачів. У людей є можливість придбати бюджетну модель. А також телевізори середньої цінової категорії та дорогі пристрої.
  4. Стильний зовнішній вигляд. Телевізори Лджі приваблюють сучасним дизайном. Їх легко встановити на стіну, тому вони прикрасять будь-який простір.
  5. Екологічність. Не становлять загрози для навколишнього середовища. В процесі виробництва корейці припинили використовувати ртуть. Це стало можливим завдяки застосуванню світлодіодного підсвічування.
  6. Просунута функціональність. Телевізори з Wi-Fi можна підключити до інтернету. Це дозволяє насолодитися переглядом фільмів і передач онлайн. Відпадає залежність від програм телевізійних каналів. Можна переглядати сайти, слухати музику, спілкуватися з друзями. Крім того, телевізори LG мають оновлену операційну систему, хороше фокусування, плавну зміну кадрів, насиченість тонів та інші чесноти.

Рекомендації по вибору

lg 6

Перед тим, як придбати телевізор Лджі, слід звернути увагу на деякі аспекти. Наприклад, розмір діагоналі. Якщо пристрій буде встановлено на кухні або в кабінеті, то краще вибрати телевізор з діагоналлю до 32 дюймів. Підійде і для дачного будиночка. Для спальні або дитячої ідеальним варіантом стане телевізор з діагоналлю від 32 до 50 дюймів, а для великої вітальні – вище п’ятдесяти.

Враховуйте якість зображення. Воно залежить від технології виконання екранної панелі, яка буває 2 видів:

традиційна LED;

інноваційна OLED.

Перший тип – рідкокристалічні матриці зі світлодіодним підсвічуванням, які відрізняються чудовою передачею кольору, а також широкими кутами огляду. Основою OLED є органічні світлодіоди. Перевершує LED по передачі кольору, швидкості оновлення зображення, товщині екрану (менше 3 мм). Кут огляду ширше. До того ж порадує економним споживанням електрики.

Потрібно взяти до уваги і такий параметр, як дозвіл. Наприклад, формат Full HD є найвигіднішим варіантом для покупки, враховуючи співвідношення ціни і якості. Телевізор з HD такою якістю не відрізняється. У порівнянні з цими форматами виграє 4К. Цей стандарт передбачає високу якість і збільшення кількості елементів зображення.

lg 5

Зверніть увагу на технологію HDR. Це новий стандарт відеосигналу. Порадує глядача новими враженнями від реалістичного зображення. Привертає багатою палітрою кольорів і розширеним діапазоном яскравості.

Важливий і такий фактор, як звук. У телевізорах LG завдяки системі Dolby Atmos створюється об’ємне звучання.

Багатьом людям припаде до душі технологія 3D. Телевізори Лджі з тривимірним зображенням особливо сподобаються домосідам. До кінотеатру можна не ходити.

Отже, телевізори LG вважаються практичними та зручними пристроями, оснащеними передовими технологіями. Це вигідне рішення для сучасної людини.