Телевізори корейського бренду LG не потребують представлення. Ця техніка користується високою популярністю у людей. Однією з головних її переваг є відповідність ціни і якості.

Якщо виникло бажання купити телевізор даної торгової марки, заходьте на сайт eldorado.ua/led/producer=lg. Тут можна вибрати техніку на свій смак і бюджет.

Чому варто придбати телевізор Лджі

У порівнянні з конкурентами компанія LG може похвалитися цілою низкою переваг. Телевізори даного бренду відрізняються такими позитивними характеристиками:

Багатий вибір. Виробники приділяють розробці TV-техніки першорядне значення. Відповідно, асортимент моделей постійно збільшується. Цьому сприяє використання інноваційних технологій. Гідна якість. Продукція підлягає суворим перевіркам, проходить процедуру сертифікації. Телевізори LG з’являються у продажу тільки після спеціального тестування. Корпорація піклується як про свою репутацію, так і про клієнтів. Гнучкі ціни. LG проявляє увагу до фінансових можливостей потенційних покупців. Враховуються потреби різних категорій споживачів. У людей є можливість придбати бюджетну модель. А також телевізори середньої цінової категорії та дорогі пристрої. Стильний зовнішній вигляд. Телевізори Лджі приваблюють сучасним дизайном. Їх легко встановити на стіну, тому вони прикрасять будь-який простір. Екологічність. Не становлять загрози для навколишнього середовища. В процесі виробництва корейці припинили використовувати ртуть. Це стало можливим завдяки застосуванню світлодіодного підсвічування. Просунута функціональність. Телевізори з Wi-Fi можна підключити до інтернету. Це дозволяє насолодитися переглядом фільмів і передач онлайн. Відпадає залежність від програм телевізійних каналів. Можна переглядати сайти, слухати музику, спілкуватися з друзями. Крім того, телевізори LG мають оновлену операційну систему, хороше фокусування, плавну зміну кадрів, насиченість тонів та інші чесноти.

Рекомендації по вибору

Перед тим, як придбати телевізор Лджі, слід звернути увагу на деякі аспекти. Наприклад, розмір діагоналі. Якщо пристрій буде встановлено на кухні або в кабінеті, то краще вибрати телевізор з діагоналлю до 32 дюймів. Підійде і для дачного будиночка. Для спальні або дитячої ідеальним варіантом стане телевізор з діагоналлю від 32 до 50 дюймів, а для великої вітальні – вище п’ятдесяти.

Враховуйте якість зображення. Воно залежить від технології виконання екранної панелі, яка буває 2 видів:

традиційна LED;

інноваційна OLED.

Перший тип – рідкокристалічні матриці зі світлодіодним підсвічуванням, які відрізняються чудовою передачею кольору, а також широкими кутами огляду. Основою OLED є органічні світлодіоди. Перевершує LED по передачі кольору, швидкості оновлення зображення, товщині екрану (менше 3 мм). Кут огляду ширше. До того ж порадує економним споживанням електрики.

Потрібно взяти до уваги і такий параметр, як дозвіл. Наприклад, формат Full HD є найвигіднішим варіантом для покупки, враховуючи співвідношення ціни і якості. Телевізор з HD такою якістю не відрізняється. У порівнянні з цими форматами виграє 4К. Цей стандарт передбачає високу якість і збільшення кількості елементів зображення.

Зверніть увагу на технологію HDR. Це новий стандарт відеосигналу. Порадує глядача новими враженнями від реалістичного зображення. Привертає багатою палітрою кольорів і розширеним діапазоном яскравості.

Важливий і такий фактор, як звук. У телевізорах LG завдяки системі Dolby Atmos створюється об’ємне звучання.

Багатьом людям припаде до душі технологія 3D. Телевізори Лджі з тривимірним зображенням особливо сподобаються домосідам. До кінотеатру можна не ходити.

Отже, телевізори LG вважаються практичними та зручними пристроями, оснащеними передовими технологіями. Це вигідне рішення для сучасної людини.