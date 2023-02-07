Спорт та ставки завжди йшли поряд, починаючи з перших змагань в історії. Ці речі були і будуть нерозлучні, а це означає, що світ беттінгу активно розвиватиметься, що ми зараз і спостерігаємо. Від перших ставок на матчі та турніри (які робили ще скінами та внутрішньоігровими предметами на напівпрофесійних майданчиках) до сучасних, професійних БК пройшло не так багато часу.

Але кіберспорт тільки продовжує з’являтися в букмекерських конторах як окрема категорія і розділ для беттерів. Чому процес йде настільки повільно, адже ігрові змагання анітрохи не менш популярні за класичний футбол? У ставок на ігри та CS:GO є безліч переваг, про які забуває аудиторія. І ми сьогодні про них нагадаємо.

Переваги ставок на кіберспорт

Більшість людей вважає кіберспортивні дисципліни надто складними для ставок та прогнозів, хоч це й не так насправді.

Кіберспортивні прогнози мають безліч переваг:

● БК легальні та здійснюють свою діяльність за ліцензією, наприклад, як gbett1.net;

● Великий пул різних ігор для ставок;

● Хороші коефіцієнти;

● Гнучкі розписи;

● Усі актуальні варіанти типів та форматів ставок на турніри: від тоталів до лайвів;

● На кожен матч є свої прогнози від незалежних експертів. Вони полегшать вибір команди під час складання прогнозу.

При цьому у сфері кіберспорту та CS:GO є велика кількість відкритої інформації: відстежити динаміку розвитку скіла гравця, його результатів, успіхів команди може кожен, що дуже допомагає на старті беттінгу.

Переваги ставок на CS:GO

Порівняно з іншими іграми та дисциплінами, CS:GO лояльніша до новачків у сфері беттінгу. Це пов’язано не з умовами ставок, а з самою грою та ігровим процесом.

У порівнянні з іншими іграми та дисциплінами не так ускладнена внутрішньоігровими механіками. Так, вона може бути складнішою за стратегією та плануванням, але не за механіками. Що в ній є?

● Зброя;

● Броня;

● Карта з певною геометрією та позиціями;

● Нормована кількість раундів;

● Гроші за кіли мають певні значення.

Всі гравці перебувають в рівних умовах і результат матчу залежить від їхнього скіла та стратегії. Ситуації з категорії «Пощастить не пощастить» зведені до мінімуму і можуть стосуватися лише «вгадати, куди піде сторона атаки: на А чи Б».

В інших іграх є велика кількість механік, які потрібно враховувати в процесі ставок та прогнозів: від зв’язок та комбінацій здібностей, до збірок на кожного окремого персонажа, піків та контрпіків тощо.

Тому і втягнутися новачкам у рази простіше у беттінг саме при ставках на CS:GO. Великий пул варіантів ставок та варіативність їхнього розпису допомагають поступово ускладнювати свій прогноз, у міру зростання аналітичних навичок беттера.

Не можна ігнорувати велику кількість різних турнірів. З кожним роком їх стає все більше, а отже, і можливостей для ставок більше. Кіберспортивні організації відкривають молодіжні склади та школи, виховують та тренують талантів, які поповнять лави професійних спортсменів. Приплив гравців, багато турнірів різного рівня (від 2-го дивізіону і до супер ліг). Все це робить ставки на CS: GO вигідними та нескладними в освоєнні.