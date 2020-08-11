В тернопільському парламенті сьогодні знову вирували пристрасті. Депутати із “Свободи”, “Батьківщини” та Радикальної партіі намагалися “насолити” наміснику Зеленського.

Щось вийшло з цього, а щось і не вийшло.

Наприклад, питання про внесення в порядок денний питання про недовіру голові ОДА Трушу набрало 23 голоси замість 33 потрібних. Порушників спокою і миру не підтримали порошенківці. Більшість депутатів з колишньої провладної фракції проігнорували сесію, а коли дійшла справа до голосування кнопку “за” натиснув лише голова обласної ради Віктор Овчарук. Така недопозиція порошенківців свідчить про те, що між Барною та наближеним до Труша Валовим не всі мости спалені і закулісна співпраця існує.

Втім, у питанні бюджету депутати таки дотиснули прийняття проекту рішення у власній редакції. Відтак, конфлікт щодо того, хто розпоряджається бюджетними грошима, не вичерпано. Усіх очікує повторна юридична тяганина. І крапку у цьому протистоянні, мабуть, поставлять тільки наступні місцеві вибори.

А це означає, що у найбільш сприятливу пору року роботи на об’єктах, які фінансуються з бюджету, будуть призупинені або недофінансовані. Але хто про це думає?

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