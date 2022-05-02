Жителі Тернопільської області скаржаться на те, що у магазинах їм не видають чеки. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській області.

В установі пояснили, що відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми. Але зараз суб’єкти господарювання повідомляють, що мають обмежені запаси стрічки для касових апаратів, що використовується для друку розрахункових документів.

Із цієї ситуації є два виходи. З урахуванням воєнного стану в Україні, у разі відсутності технічної можливості друку розрахункового документа, суб’єкт господарювання може надсилати електронні розрахункові документи на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти. Також він може відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій QR-код, що дає змогу споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться.

Щоб не виникало конфліктних ситуацій між покупцями та касирами, працівники Держпродспоживслужби рекомендують суб’єктам господарювання розмістити інформацію щодо форм видачі розрахункових документів на видному і доступному для споживачів місці.