Вже два пленарні засідання сесії обласної ради поспіль депутати розглядають зміни до обласного бюджету на поточний рік і приймають відповідні рішення. На жаль, облдержадміністрація блокує їх реалізацію.

Ще шостого липня під час четвертого пленарного засідання чотирнадцятої сесії за подання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та, врахувавши депутатські пропозиції, народні обранці обласної громади прийняли рішення №1661 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», яке й було направлено ОДА на виконання. Проте, порушуючи усі мислимі і немислимі закони, виконавча гілка влади не вчиняє жодних відповідних дій. Більше того – голова облдержадміністрації Володимир Труш подає на обласну раду позовну заяву, щоб скасувати згадане рішення. Розглянувши її, суд прийняв рішення: «… підстави для задоволення заяви Тернопільської обласної державної адміністрації про забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваного рішення відсутні».

Що ж так обурило чиновників президентської вертикалі?! До прикладу – Тернопільському обласному онкологічному диспансеру фінансовий департамент ОДА пропонував виділити 500 тисяч гривень для проведення робіт із перезарядки гама-терапевтичного апарату «TERABALT» новим джерелом іонізуючого випромінювання. Зрозуміло, що ця сума надто мала. Відтак обласна рада виділила на цю потребу онкодиспансеру чотири мільйони.

Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні на реконструкцію частини приміщень під малоінвазивний діагностичний блок облдержадміністрація не дала ні копійки, натомість обласна рада передбачила 1 мільйон 450 тисяч гривень. І ще одна вельми промовиста ситуація: про Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини у змінах до бюджету в ОДА взагалі не згадали. А обласна рада надала цій установі 650 000 гривень.

Звичайно, щоб збалансувати бюджет деякі інші позиції було відкореговано.

На черговому пленарному засіданні 11 серпня знову було прийнято рішення про внесення змін до бюджету.

Декілька слів про освітню субвенції, її перерозподіл, про який так побиваються в ОДА.

Кабмін видав постанову щодо освітньої субвенції ще у лютому. На жаль, управління освіти і науки ОДА за пів року не спромоглося надати в обласну раду свої пропозиції, щоб розподілити майже 37 мільйонів гривень, хоча за цей час відбулося п’ять сесійних засідань. Згадали про ці чималі для нашого краю кошти за двадцять хвилин до початку четвертого пленарного засідання чотирнадцятої сесії обласної ради. Зрозуміло, що ні ознайомитись, ні проаналізувати документ депутати обласної ради змоги не мали.

Нині виконавча влада пропонує розділити ці 37 мільйони гривень між районними радами, добре розуміючи, що в найближчому часі значна частина з них може перестати існувати і розпорядитися грошима просто не буде кому.

Відтак виникає питання: чому ОДА відмовляється фінансувати медичні, освітні, соціальні заклади та установи області, а надто напередодні виборів?! Кожен краянин має відповісти самостійно.

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