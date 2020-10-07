Систему централізованого оповіщення населення випробовували сьогодні на Тернопільщині. У містах вмикали сирени та передавали інформацію по радіо.

Завдання перевірки – визначити працездатність системи оповіщень та перевірити готовність дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, – пояснили в департаменті з питань цивільного захисту населення. Проводять такі перевірки щороку.

«Це річна комплексна перевірка системи централізованого оповіщення цивільного захисту області “Сигнал –ВО” з включенням всіх електросирен міста та передачею мовної інформації по радіотрансляційній мережі області. Цього разу ми передали інформацію про те, що проходять така перевірка. Проте жителі області мають розуміти, що звучання сирени – це сигнал загрози і означає максимальну увагу для всіх. Коли населення чує цей сигнал, то має увімкнути радіо або телебачення і почути попереджувальну інформацію».

За результатами випробувань, були виявлені деякі поломки в системі оповіщення. Над усуненням недоліків працюватимуть фахівців цивільного захисту населення.

Софія Романська