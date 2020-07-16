Після відносної стабілізації епідемічної ситуації на Тернопільщині різко побільшало інфікованих коронавірусом.

Учора епідеміологи виявили 44 заражених COVID-19. Серед них – 14 жителів обласного центру, двадцять інфікованих додалося у Бережанському районі.

Через спалах на Бережанському заводі коронавірусом заразилося майже півсотні людей. Епідеміологи продовжують виявляти інфікованих серед контактних осіб.

«Збільшення кількості інфікованих ми маємо на фоні двох попередніх днів, коли реєструвалося по шістнадцять випадків. За вчора ми маємо 44 випадки, що свідчить про нестабільність ситуації із захворюваністю на коронавірус. Показник захворюваності на сто тисяч в області складає 224 на сто тисяч при середньоукраїнському 132,8. Вчорашні 44 випадки по області розподіляються таким чином: Бережанський район – плюс двадцять випадків, ситуація пов’язана із спалахом на одному із підприємств в Бережанах, де на загал зареєстровано 41 випадок, у тому числі 32 постраждалих – це працівники підприємства і 9 чоловік – це контактні по сім’ях. На жаль, в місті Тернополі за вчора зареєстровано 14 випадків, ситуація не пов’язана із спалахами, це спорадична захворюваність. Серед постраждалих – один медичний працівник, одна дитина», – заявив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

У Тернополі побільшало інфікованих через побутові зараження. Три нові випадки COVID-19 виявили у Чортківському районі, по одній людині інфікувалося у Бучацькому, Заліщицькому, Підволочиському, Кременецькому і Козівському районах.

Софія Романська