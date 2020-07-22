На Тернопільщині матусі, які народили дітей цього літа, не отримали «Пакунків малюка». Цю матеріальну допомогу урядовці вирішили тимчасово зупинити через незавершені тендерні процедури.

Мінсоцполітики розробляє рішення щодо заміни «Пакунка малюка» грошовою компенсацією. Як повідомив директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський, зареєстровано понад тисячу скарг на Тернопільщині через неотримання «Пакунків малюка».

«3 березня 2020 року Урядом було прийнято постанову, відповідно до якої головним розпорядником коштів по закупівлі разової матеріальної допомоги «Пакунок малюка» і головним виконавцем визнано Міністерство соціальної політики України. Відповідно до цієї постанови Міністерство соціальної політики розпочало тендерні процедури з метою закупівлі таких пакунків за кошти з державного бюджету. На жаль 30.06. 2020 року за результатом розгляду скарг учасників закупівель антимонопольним комітетом України було прийнято рішення про відміну процедури закупівлі. Через незавершені тендерні процедури, які розпочало Міністерство соціальної політики, такі пакунки не видаються. Але цією ж постановою передбачено те, що якщо мама не отримала пакунок малюка, то вона може отримати його пізніше в місцевому управлінні соціального захисту населення за місцем проживання. Також Міністерство соціальної політики розробляє рішення щодо можливої заміни пакунка грошовою компенсацією».

Тож чи продовжать послугу «Пакунок малюка», питання залишається відкритим. Наразі йдеться, щоб тимчасово замінити цю допомогу грошовою компенсацією.

Софія Романська