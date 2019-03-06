Чому ми в дупі?
(фрагменти новітньої історії)
Можливо, є для когось ноша це посильна:
Сказать, чому ми з вами в дупі всі постійно?
Ось скоро буде цілих три десятки літ,
Як з берегів Дніпра проголосили на весь світ:
“Ми вільні! Суверенні!! Незалежні!!!
Лиш Богові й самі собі належні!!!!”
Але відтоді й дотепер мов діти глупі
Ми глибоко засіли в отій дупі
Напевно, варто, щоб усі ми подивились,
Що в тих прожитих трьох десятках літ вмістилось:
Убитий Гетьман, злодій Лазаренко,
Кирпа, Гонгадзе, Кравченко в лазенці
Що ніби зміг у себе стрельнути аж двічі,
(Мабуть, як треба було б – вистрелив би й тричі)
Майдан, “Бандитам – тюрми!”, “Разом нас багато…”
Здавалось, нас і справді не здолати,
Але – пішло усе в свисток, на пси зійшло,
І знову стало, як раніш було,
Аж тут нам раптом руки показали,
Які, як виявилося, нічогісінько не крали
Може, й не крали, та довіру обдурили,
Бо ж аніскілечки (ну, зовсім) не зробили
Ні, брешу – є в тих рук одна “заслуга” –
Допомогли вони вернутися злодюзі,
Який, мов при гоп-стопі, скориставсь моментом
Й зробився Українським Президентом,
А далі злодій від політики “в законі”
Почав “рулить” неначе десь на зоні,
Та… довелось “рвать когти” за кордон,
Лишивши слід кривавий, страусів й батон
Ну, все – здавалося. Часи змінились!
Але… поволі знов ми в дупі опинились,
Хтось скаже: “Ви вже стільки пережили!
Невже це вас нічому не навчило?!”
Та ні… навчило вже давно нас, друзів любих:
Що б не робилось – ми залишимося в дупі…
Ігор Дуда
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