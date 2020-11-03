Gerber є одним із лідерів з виробництва дитячого харчування. Компанія виробляє суміші, каші, різні овочеві пюре тощо. Та особливої уваги заслуговує нова органічна лінійка продукції – фруктове пюре Gerber Organic. І сьогодні ми, сумісно з експертами Клубу турботливих матусь Nestle Baby, розповімо, у чому полягає органічність фірмової їжі, та які ще страви входять до меню від виробника.

Що можна сказати про органічні пюре

Фруктово-овочеві страви “Гербер” можна давати з 6 місяців. Пюре виготовляється без додавання цукру та крохмалю. У складі заявлена лише органічна сировина. До пюре входять фрукти, які вирощуються на фермі. У ньому немає цукру взагалі, щоб дитина звикла до натурального смаку продуктів.

Кожне садівництво сертифіковане постачальником та виробником. Це дає впевненість у тому, що фрукти усе ж містять корисні елементи, які необхідні маляті, щоб розвиватися. Всі овочі та фрукти додатково перевіряються на наявність пестицидів чи інших токсинів. Після приготування кожної партії пюре проходить додаткову перевірку до фасування.

До речі, смачна пюрешка фасується у скляні баночки, щоб мама могла погодувати дитину маленькою порцією. У лінійці представлені пюре зі смаком різних фруктів: груша-банан, персик-абрикос-яблуко, малина-яблуко.

Також виробник фасує органічні пюре Gerber у паучі, через які дитина може самостійно смоктати смаколик з манго, грушею, яблуком чи йогуртом.

Органічні каші – які це

Виробник заявляє, що у складі каш лише органічна сировина. Зокрема використовують овес, не додають цукор та пальмову олію. І дійсно, якщо ми переглянемо перелік компонентів на пакуванні, то не знайдемо ГМО-інгредієнтів. Чому це важливо для малюка?

По-перше, це безпечно, адже немає шкідливих речовин. По-друге, це дає можливість познайомитися зі справжнім смаком кожного окремого складника – овочу чи фрукта тощо. Каші, що виготовляють з двох злаків – пшениці та вівсу, допомагають поступово ввести глютен до раціону дитини.

Снеки Organic

Виробник дитячого харчування приготував для малюків корисні перекуси – снеки. Їх оцінили всі матусі. Коли дитина хоче щось з’їсти, але не настав час годування, зазвичай матусі дають малюкові печиво чи крекер. Та доросла їжа не дуже до вподоби маленькому животику. А от органічні засмаки переносяться дуже добре.

Особливість снеків – наїдки корисні та легко тануть у роті, їх не потрібно довго жувати. Вони допомагають розвивати навички самостійного вживання їжі, коли дитина бере маленький снек та кладе його собі до рота. У складі лише органічні злаки без солі та цукру, часточки фруктів та овочів, тобто все безпечне для дитячого травлення. А для справжніх гурманів виробник приготував поєднання оригінальних смаків, а саме – банан з малиною, томат з морквою, моркву з апельсинами. Смачного!