Мине ще декілька тижнів – і вся патріотична братія навипередки почне клястися в любові до України, її волелюбного народу, який століттями за щось боровся (і переміг!). І який зараз з труднощами (“важко нам, ой важко, але все здолаємо!”) ось уже 30 років розбудовує державу. У якій нашим дітям (тим з них, котрі ще не порозбігалися по закордонах) житиметься краще, ніж нам…

Мені б, мабуть, теж годилося приєднатися до цього хору славослів’я – як не як, я народився на цій землі. До неї самої та до деяких людей, які теж на ній проживають, таки відчуваю щось тепле й прихильне, але відчувати те саме до держави, яка вже три десятиліття тішиться на ній своєю квазінезалежністю і такою ж недолугою демократією, не можу. Мене, звісно, можуть називати ворогом, запроданцем і ще там кимось, але – органічно не можу. У мене до неї – почуття на межі між помірною і сильною антипатією.

Від неї, отої антипатії , і до любові – не так вже й далеко. І я, не виключено, одразу полюбив би її, але – за однієї умови: якби вона, рідна (тобто її владні органи) ввела смертну кару за вчинення ДТП з людськими жертвами і тяжкими каліцтвами і, як мінімум, реальні 10 років ув’язнення за те, що сів за кермо напідпитку. Без можливості, з боку винних, “порєшать”, “разруліть” і т.д. І не озираючись при цьому на Європу та решту світу з їх руйнівним лібералізмом.

Ці думки приходять під впливом випадку, що стався в самому центрі Тернополя. Захмелілий від величенької дози спиртного і відчуття повної безкарності “крутелик” скоїв доволі видовищне ДТП. Люди, які перебували в той момент поряд, не постраждали лише завдяки щасливому випадку і, можна сказати, через зовсім не залежні від водія обставини. Вочевидь, для повноти картини і для яскравішої демонстрації ставлення до співгромадян в стилі “я-всіх-вас-бачив-на…” винуватець пригоди перед тим виставив відео, на якому видно, як він вживає алкоголь.

Він справді “бачив на…” всі оті збільшення штрафів, заклики поліції “бути уважними за кермом” вкупі зі страхітливою і кривавою статистикою аварій. Він живе так, як диктує йому його власне гіпертрофоване до аномальних розмірів EGO.

Держава, яку невдовзі всі ура-патріоти закликатимуть любити і щосили верещатимуть їй “Слава!”, НЕ МОЖЕ, НЕ ЗДАТНА чи, швидше за все, НЕ ХОЧЕ привести його і таких, як він, до порядку.

Чому я, законослухняний громадянин, повинен її любити і славити?