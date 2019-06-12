11 червня президент Зеленський звільнив низку голів ОДА порошенківського призову та призначив тимчасово виконуючими обов’язків їхніх заступників. На Тернопільщині щасливий квиток випав найстаршому за віком і посадою Івану Крисаку.

Зрозуміло, що цей вибір невипадковий. “За Збручем” розбирається з причинами цього рішення.

Буква закону

В Україні завжди вважалося, що обласні адміністрації – вертикаль Президента. Однак Зеленський своїми заявами про відставку уряду та розпуск парламенту звів нанівець можливі контакти з виконавчою владою. Їхня відсутність та брак елементарного взаєморозуміння породив для Глави держави масу незручностей. Без погодження уряду Зеленський не може призначити жодного голову ОДА. Відтак, наразі звільнивши голів, змушений покладати виконання обов’язків на поки-що чинних заступників з команд відставлених голів адміністрацій.

Нечужа Батьківщина

З 5 заступників лише Крисака можна назвати умовно лояльним до команди Зеленського. У 2014 році він потрапив на теперішню посаду за квотою “Батьківщини” і всі ці роки “лавірував” між інтересами свого партайгеносе Василя Деревляного і службовим стільцем в адміністрації Барни. Решта заступників чітко орієнтовані або на Барну (Юрик, Беспоповцева), або на нардепа Заставного (Вонс, Валов). У місцевому “білому домі” розповідають, що у випадку відсутності голови його обов’язки здебільшого виконував хтось з цієї четвірки, а не Крисак, якому відвели декоративну передпенсійну роль. Відтак, зараз у команди Зеленського, схоже, не було вибору, на кого зробити тимчасову ставку.

Навик “перевзуватися”

Зрештою, Крисак уже раз перебував у подібній ситуації. У 2015 році, після відставки тягнибоківця Олега Сиротюка, але на посаді залишився його соратник Леонід Бицюра, він допоміг порошенківцям перебрати важелі влади. Кажуть, що гарантом тих домовленостей був близький до Заставного екс-нардеп Апостол. За це Крисака нібито залишили на посаді після призначення Барни.

Очевидно, що на властивість Крисака швидко переорієнтуватися при зміні влади розраховують у Зе-команді.

Тактичний крок Зе

Але, безумовно, юристи на Банковій будуть шукати спосіб призначити навіть на посаду т. в. о. свою людину. Цілком можливо, що нові повноваження Крисака будуть використані для того, щоб завести в структуру ОДА власних людей. Хоча обійти процедуру конкурсного відбору на державну службу буде важко. Мабуть, зусилля зосередяться на тому, щоб знайти процедуру для призначення ще одного заступника, якого з часом Президент призначить новим т. в. о. Аж поки не відбудуться вибори до Верховної ради і новий уряд не погодить кандидата на голову, якого обере Зеленський. Утім, стислі строки проведення виборчої кампанії можуть збільшити термін перебування Крисака у ролі “каліфа на час”. І перед виходом на пенсію з допомогою дуже амбітного Василя Деревляного він відчує, що таке бути бути першим…