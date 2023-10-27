“Чому другий рік воюють одні й ті самі?”: у Тернополі рідні захисників вийшли на пікет. ФОТО

У Тернополі рідні військовослужбовців вийшли на мирну акцію. Вони вимагають у влади провести демобілізацію бійців, котрі боронять Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє видання “20 хвилин“.

Учасниці пікету тримають плакати із надписами: “Рівні права для всіх”, «Військові теж втомлюються”, “Демобілізація після 18 місяців служби”, “Чому другий рік воюють одні й ті самі” тощо.

Окрім того, жінки збирають підписи під зверненням до Президента.

Подібні акції проходять і в інших містах України.

Фото “20 хвилин“.