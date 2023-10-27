У Тернополі рідні військовослужбовців вийшли на мирну акцію. Вони вимагають у влади провести демобілізацію бійців, котрі боронять Україну з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє видання “20 хвилин“.
Учасниці пікету тримають плакати із надписами: “Рівні права для всіх”, «Військові теж втомлюються”, “Демобілізація після 18 місяців служби”, “Чому другий рік воюють одні й ті самі” тощо.
Окрім того, жінки збирають підписи під зверненням до Президента.
Подібні акції проходять і в інших містах України.
Фото “20 хвилин“.