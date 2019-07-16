Оприлюднені авторитетною соціологічною групою «Рейтинг» результати опитування показали фаворита передвиборчої гонки у 165 окрузі.

Ним є самовисуванець Іван Чайківський.

Його готові підтримати 36,5% тих, хто визначився і має намір прийти на дільниці для голосування. Більш, як на 13 відсотків від нього відстає діючий депутат, представник попередньої влади Тарас Юрик.

Цікаво, що 25,1% виборців вірять у те, що Іван Чайківський виграє вибори і стане народним депутатом. Про Тараса Юрика так говорить лише 10,5%. Тут розрив між лідерами ще зільшується в користь Чайківського.

Цьому є логічне пояснення.

За час своєї роботи та під час виборчої кампанії Чайківський найбільше провів зустрічей з простими людьми, вислуховує їх, не боїться йти до колективів, терпеливо розяснює ситуацію в економіці, не цурається різких та незручних питань.

За останні 2 місяці його сторінка у фейсбуці рясніє коментарями, там постійно розгортаються непрості дискусії, і всюди чути його позицію: країна втомилася від хаосу, мають бути правила одні для всіх та в інтересах українця. В основі має лежати економіка, бо тільки так можна заезпечити добробут кожній українській родині. Для довідки: Іван Чайківський, 47 років, підприємець, меценат, засновник компанії “Агропродсервіс”. На чолі цього сільськогосподарського підприємства створив понад 2500 робочих місць, послідовно відстоює позицію щодо повернення заробітчан додому. На його підприємстві середня зарплата станом на кінець 2018 року становила майже 12 тисяч гривень.