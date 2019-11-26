Минулотижнева нарада в “білому домі” щодо нової редакції перспективного плану створення ОТГ викликала бурю в тернопільському політикумі.

Чиновники ОДА, не дочікуючись формального законодавчого усунення облради від децентралізаційних процесів, перекроїли карту громад на свій розсуд.

Версія перша. Економічний розрахунок

Згідно оприлюднених даних, з близько 60 ОТГ залишиться 40-45, причому майже 20 утворених і функціонуючих громад приєднають до інших. Це обурило як керівників ОТГ, так і місцеву політичну тусовку, яка попередні роки ділила громади на свій розсуд. В багатьох випадках головним критерієм для створення громад були не економічні розрахунки, а наявність сильного кандидата на голову від правлячого Блоку Порошенка або інтерес до процесу місцевих латифундистів.

Натомість теперішня спроба по-новому подивитися на цей хаотичний процес викликала бурхливу реакцію місцевих князьків, яким зручно підкеровувати своїми вотчинами.

Версія друга. Майстерно “підставили” намісника Зеленського

Щоправда, в політичних кулуарах більш правдоподібною вважають іншу версію. Недосвідченого у адміністративній роботі Сопеля банально “підставила” стара команда. Мовляв, розуміючи болючість цього питання для багатьох громад, таку карту намалювали свідомо. Для чого? По- перше, щоб налаштувати місцеві ради проти вертикалі Зеленського. А по-друге, спровокувати публічний конфлікт, який покаже особисту слабкість Сопеля.

Нічого неймовірного у цьому сценарії немає. Намісник Зеленського дуже довго зволікає з кадровими рішеннями. Натомість порошенківські заступники Вонс, Валов та керівники більшості управлінь досі продовжують ходити на роботу, в той чи інший спосіб впливаючи на підлеглих, які не знають, чи їх залишать працювати, чи звільнять. За таких обставин дуже легко “підказати” виконавчим підлеглим той чи інший напрямок думок.

Нагадаємо, що до останнього часу питаннями адмінреформи займається порошенківець Олег Валов.

Версія третя. Інтереси транснаціональних корпорацій

Не треба забувати про ще одну важливу обставину. У 2020 році відкриється ринок землі. З його впровадженням в Україну для скупки має зайти великий капітал. Цілком ймовірно, що латифундисти не хочуть мати справу з дрібними громадами, які контролюють місцеві малі і середні фермери, що будуть протидіяти агресивним спробам великого капіталу скупити все за безцінь у бідних селян. Тому з Києва нав’язується політика укрупнення. Тим більше, що на Тернопільщині присутні інтереси великих агрохолдингів. В першу чергу, колишньої “Мрії”, яку через треті руки продали грошовитим арабам. Зрозуміло, що Контінентал Фармерз Груп володіє ресурсами та можливостями, які не йдуть в жодне порівняннями зі статками місцевих аграріїв. Це ж можна сказати і про решту компаній з іноземним капіталом, які зайшли на Тернопільщину, або ж таких грандів, як МХП чи Кернел.