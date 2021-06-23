Чоловіку, котрий стріляв по людях на зупинці, суд дав рік умовно

Тернопільський міськрайонний суд своїм вироком, винесеним цими днями, залишив на волі тернополянина, який стріляв по людях на зупинці громадського транспорту.

В ході слухань було встановлено, що ввечері 5 грудня минулого року обвинувачуваний перебував у салоні «Вольво» на передньому пасажирському сидінні. Авто рухалося проспектом Степана Бандери в бік центу міста, повідомляє “Номер один“.

Проїжджаючи повз зупинку громадського транспорту, яка знаходиться на пр. С. Бандери 12, тернополянин раптом відкрив вікно і вистрілив із пневматичного пістолета у незнайомця, який очікував транспорт, при цьому влучив йому у плече.

Внаслідок цього у потерпілого діагностували одиночне поранення м’яких тканин правого плеча у вигляді рани по зовнішній поверхні, які за ступенем тяжкості належать до легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров’я.

Обвинувачений (одружений, батько двох неповнолітніх дітей, непрацюючий і несудимий) в суді щиро розкаявся, а також відшкодував завдану шкоду потерпілому.

Суд визнав тернополянина винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.296 КК України та призначив йому за даним кримінальним правопорушенням узгоджене сторонами покарання у виді 3 років і 6 місяців позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку на один рік.

Вирок також ще може бути оскаржений в апеляційній інстанції.