Чоловіка, котрий напідпитку скоїв смертельну аварію, посадили на три роки

Водій, що вчинив у с. Підзамочок смертельне ДТП у стані алкогольного сп’яніння, 3 роки відсидить у в’язниці.

Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, підтвердивши позицію прокурора щодо винуватості жителя Бучацького району за ч. 2 ст. 286 КК України й призначення покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами терміном на 3 роки. Процесуальне керівництво і публічне обвинувачення в суді у кримінальному провадженні забезпечено Тернопільською обласною прокуратурою.

Прокурором доведено у суді, що водій автомобіля «MERCEDES-BENZ», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, безпричинно виїхав на зустрічну смугу руху у с. Підзамочок Бучацького району Тернопільської області й зіткнувся із легківкою «FIAT- TIPO».

Внаслідок ДТП водій «FIAT- TIPO» помер на місці пригоди, а пасажирка отримала травми, кваліфіковані як тілесні ушкодження середньої тяжкості. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.