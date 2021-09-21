Тернопільською обласною прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво і підтримано публічне обвинувачення стосовно жителя одного із сіл Кременецької ОТГ, який намагався вбити своїх батьків шляхом нанесення їм численних ножових поранень (ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 1 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, вночі 29 травня 2021 року кременчанин у власному будинку з метою вбивства наніс ножем численні поранення своїм батькам, не довівши злочин до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки був затриманий сусідами, які прибігли на крики потерпілих про допомогу.

Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта чоловік, під час скоєння інкримінованих йому дій, страждав хронічним психічним захворюванням, не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, а також на даний час потребує примусового лікування у психіатричному закладі.

Ухвалою Кременецького районного суду Тернопільської області від 15.09.2021 до жителя Кременеччини застосовано примусові заходи медичного характеру у виді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.