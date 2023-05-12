Тернопільські патрульні надали домедичну допомогу травмованому чоловікові.

До інспекторів Віталія Сандигури та Руслани Середи звернулися небайдужі громадяни, які повідомили, що на території парку потрібна допомога чоловікові із закривавленим обличчям.

Охоронці порядку негайно прибули на місце події, де виявили травмованого. Чоловік повідомив патрульним, що впав з власної необережності. У громадянина було розбите підборіддя, тож інспектори наклали йому кровоспинну пов’язку та викликали на місце карету швидкої.