Крадія транспортного засобу першим помітив господар. Він і завадив злочинові, а зловмисника передав правоохоронцям.

До чергової частини Борщівського відділення поліції звернувся житель райцентру і повідомив, що в салоні свого автомобіля помітив невідомого чоловіка, котрий намагався заволодіти його транспортним засобом.

Оперативно виїхавши на виклик, поліцейські застали на місці 26-річного борщівчанина. Молодик був у стані алкогольного сп’яніння. Навіщо йому знадобилася чужа автівка – пояснити не зміг.

Як встановили поліцейські, крадіжці «посприяв» сам власник, адже, поспішаючи, не зачинив дверцят та залишив ключі у замку запалювання.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 289 ККУ. Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.