Чоловік зарізав дружину і намагався перерізати собі горло: моторошне вбивство на Тернопільщині. ФОТО

Сварка між подружжям завершилася летально для сорокатрирічної жительки Борщівського району. Потерпіла померла від крововтрати ще до приїзду бригади екстреної меддопомоги.

Нещастя трапилося 27 листопада близько 14:00. За попередньою інформацією, сварка між чоловіком та жінкою виникла через ревнощі. Під час конфлікту чоловік схопив ніж та завдав ним два удари дружині в руки та обличчя.

Після цього спробував закінчити життя самогубством, перерізавши собі горло. Проте рана виявилася не смертельною, і нападник залишив помешкання.

Тіло матері в будинку знайшов син. Він викликав швидку та поліцію. У ході проведених слідчо-оперативних заходів під процесуальним керівництвом Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури правоохоронці встановили місце перебування нападника.

Сорокасемирічного чоловіка затримали згідно статті 208 Кримінального процесуального Кодексу.

Він у скоєному зізнався. Йому інкримінують частину 2 статті 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.