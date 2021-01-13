У Львові 31-річний чоловік задушив на рік молодшу дружину і сам здався поліції.

Як повідомили журналісти ТСН, троє їхніх маленьких дітей спали у сусідній кімнаті.

Як повідомляють Тернополяни, загибла жінка – з нашого міста. Разом з чоловіком вони жили в Тернополі, а останніх пів року – у Львові.

Чоловік пояснив правоохоронцям, що у них виник конфлікт, дружина штрикнула його ножем, а він захищався. Та як було насправді – у поліції ще з’ясовують. Максимальне покарання за цей злочин – 15 років позбавлення волі.

Детальніше про вбивство – в сюжеті ТСН: