Чоловік з перерізаними венами стікав кров’ю на зупинці: його врятував патрульний. ФОТО

Тернопільський патрульний, перебуваючи у відпустці, допоміг чоловікові, який стікав кров’ю.

Вчора, близько 19-ї години, інспектор відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП Андрій Солтисяк, їдучи у справах разом із сім’єю, помітив чоловіка, який лежав на зупинці та стікав кров’ю. Поруч із ним метушилися люди, намагаючись зарадити ситуації.

Ні секунди не вагаючись, Андрій зупинився та підбіг до громадянина, аби надати йому домедичну допомогу. В молодого чоловіка були перерізані вени на руках, а неподалік нього лежав станок для гоління.

Патрульний зупинив кровотечу та наклав пов’язку на рану. Причини такого вчинку чоловік не назвав.

Уже за декілька хвилин на місце події прибула карета швидкої медичної допомоги, яка шпиталізувала потерпілого до лікувального закладу. Вчасна допомога поліцейського та небайдужих громадян зберегла майбутнє чоловіка, зазначають у патрульній поліції.