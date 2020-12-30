Крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдало значної шкоди потерпілому інкримінують працівники Козівського відділення поліції мешканцю району. Чоловік обікрав колишню співмешканку.

Заявниця повідомила, що з підсобного приміщення зникла бензопила, вартістю майже 4000 гривень. У протиправному жінка запідозрила свого колишнього чоловіка.

Працівникам територіального підрозділу вдалося підтвердити здогадки потерпілої. У скоєному підозрюваний 1988 року народження зізнався. Він розповів, що до середини потрапив без труднощів, адже в нього залишилися ключі від дверей.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України.