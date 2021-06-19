Чоловік вбив дружину і підірвав себе: жахлива трагедія на Тернопільщині

У суботу, 19 червня, близько 4-ї години ранку до Теребовлянського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в будинку свого брата вона виявила мертвою його 28-річну дружину.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління Національної поліції в області.

На тілі жінки були наявні ознаки насильницької смерті. Обстеживши територію господарства, поліцейські виявили на присадибній ділянці мертвим 39-річного чоловіка загиблої. За попередніми даними, він вчинив самогубство, підірвавши себе вибуховим пристроєм.

За наявною інформацією, подружжя знаходилося в процесі розлучення. Незадовго до події чоловік зателефонував до своєї сестри та попросив прийти до нього додому і забрати його малолітню доньку.

Наразі на місці продовжують працювати поліцейські місцевого відділу поліції, працівники Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, співробітники слідчого управління, експерти та кінологи. Причини й обставини події встановлюються.

Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.