Працівники Тернопільського відділу поліції встановлюють особу невідомого, якого підозрюють у пошкодженні майна у закладі громадського харчування.

Як повідомляють у поліції, подія трапилася 21 вересня. Невідомий чоловік зайшов до приміщення пабу «Файне місто» та потрощив керамічну сантехніку у вбиральні, спричинивши матеріальні збитки.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70; 067 352 33 17 або на лінію “102“.