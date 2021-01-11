З відкритою черепно-мозковою травмою в реанімаційне відділення Козівської районної лікарні 8 січня потрапила мешканка села Плотича. Тяжкі травми 49-річна жінка отримала під час сварки з чоловіком.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, суперечка між подружжям виникла 8 січня. Чоловік напідпитку повернувся додому, а жінки не застав. Коли ж вона повернулася, розпочалася сильна сварка. Розлючений підозрюваний вхопив велику товкачку, якою розминали їжу худобі та щосили вдарив дружину по голові. Від важкої травми вона знепритомніла.

Конфлікт завершився викликом бригади екстреної медичної допомоги. Жінку госпіталізували. Її стан медики характеризують, як дуже важкий. Чоловік у скоєному зізнався. Його затримали згідно зі статтею 208 КПК.

Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно частини 1 статті 121 ККУ та обрання міри запобіжного заходу.