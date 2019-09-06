Привласнив те, що погано висіло – саме так вчинив мешканець Заліщицького району. Чоловік викрав з недіючого магазину кондиціонер.

Із заявою про крадіжку до поліцейських Заліщицького відділення поліції звернулася місцева мешканка. Вона розповіла, що з орендованого нею приміщення магазину в селі Винятівці зник кондиціонер. У злодіянні підозрює односельця.

Правохоронці підтвердили її підозри. Техніку демонтував та виніс 45-річний місцевий мешканць, повідомляють у поліції. Магазин недіючий, там проводилися ремонтні роботи, тож часто двері і вікна залишалися відчиненими. Чим і скористався злодій.

Крадене чоловік повернув, а натомість отримав кримінальне провадження та проблеми з Законом.