21 травня до співробітників Тернопільського відділу поліції із заявами звернулися двоє тернополян, котрі заявили про побиття їхніх п’ятнадцятирічних синів.

Зі слів заявників, невідома особа нанесла хлопцям тілесні ушкодження в дворі багатоповерхівки по вулиці Князя Острозького.

Співробітники ювенальної превенції спільно з дільничними офіцерами поліції встановили, що до побиття неповнолітніх причетний 32-річний тернополянин.

Інцидент трапився 20 травня, коли на зауваження жительки багатоповерхівки не палити під вікнами її квартири та не шуміти, один з неповнолітніх обізвав жінку. Та зателефонувала й поскаржилася чоловікові. На розбірки з підлітками чоловік прийшов не сам, привів свого знайомого. Зі слів очевидців, саме останній завдавав школярам ударів.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 125 ККУ.

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