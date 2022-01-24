У Тернополі на бульварі Петлюри через неякісну горілку чоловік облив бензином та підпалив один із магазинів.

Про це йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду, повідомляють Тернопільські події.

За даними суду, через дії хулігана магазин зазнав збитків на 1 тис. грн.

Чоловік у суді розповів, що він перебував у магазині «Марія», де вживав алкогольні напої, при цьому зауважив продавцю про якість проданої горілки. Після того як він залишив вказаний магазин, то, на його думку, саме син власниці магазину завдав йому удар битою по голові. Вранці 30.01.2020, перебуваючи ще в стані алкогольного сп`яніння, чоловік з метою помсти придбав бензин, облив ним стіну магазину «Марія» та запалив його.

Чоловіка визнали винним та засудили до 40 годин громадських робіт. Також він повинен сплатити 496 грн судового збору.