До співробітників Зборівського відділення поліції звернувся житель села Івачів і повідомив, що з його помешкання зникло 220 євро та 20 американських доларів.

Встановлюючи обставини злочину, поліцейські з’ясували, що того дня у потерпілого гостював сусід. Чоловіки розпивали алкогольні напої. Господар заснув ще коли гість був у хаті, тож причетність до крадіжки останнього поліцейські не виключали.

Під час спілкування з правоохоронцями зловмисник у скоєному зізнався. Щоправда, повертати потерпілому уже не мав що, адже одразу після крадіжки взяв курс на Золочів і там пропив сусідові гроші.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ.