Чоловік, котрий впав у котлован, у важкому стані в реанімації. ВІДЕО

11/01/2019 Розмір тексту:

8 січня Володимир Вертюх повертався від друга і біля під’їзду впав у 2-метровий котлован. Його друг викликав швидку, але коли все ж медики прибули на місце трагедії – зіткнусь із ще одною проблемою.

– Приїхала швидка. Тоді не хотіла його витягувати, бо треба ДСНС, визвали ДСНС – вони не хотіли лізти. Той друг каже: “Я не знаю, звідки у мене взялись ті сили, я його сам витягнув з тої ями”, – розповіла кореспондентам TV-4 дружина постраждалого Наталя Вертюх.

Внаслідок падіння Володимир Вертюх отримав важкі травми голови. Зараз він без свідомості перебуває у реанімації.