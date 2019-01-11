Чоловік, котрий впав у котлован, у важкому стані в реанімації. ВІДЕО

11/01/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

8 січня Володимир Вертюх повертався від друга і біля під’їзду впав у 2-метровий котлован. Його друг викликав швидку, але коли все ж медики прибули на місце трагедії – зіткнусь із ще одною проблемою.

– Приїхала швидка. Тоді не хотіла його витягувати, бо треба ДСНС, визвали ДСНС – вони не хотіли лізти. Той друг каже: “Я не знаю, звідки у мене взялись ті сили, я його сам витягнув з тої ями”, – розповіла кореспондентам TV-4 дружина постраждалого Наталя Вертюх.

Внаслідок падіння Володимир Вертюх отримав важкі травми голови. Зараз він без свідомості перебуває у реанімації.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
6 / 0,335 / 12.13m