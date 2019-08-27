Повідомлено про підозру громадянину, що пропонував 100 доларів США поліцейському за повернення вилученого автомобіля.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Теребовлянською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.369 КК України (пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує будь-якої дії з використанням службового становища).

Встановлено, що мешканець сусідньої області запропонував службовій особі органів Національної поліції України неправомірну вигоду в розмірі 100 доларів США за вирішення питання щодо повернення тимчасово вилученого транспортного засобу. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.369 КК України.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.