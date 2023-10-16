Закінчити життя самогубством мав на меті 35-річний житель обласного центру. Проте йому завадили це зробити працівники Тернопільського райуправління поліції.

Правоохоронці спільно із представниками добровольчого формування територіальної громади “Правоохоронець” несли службу на залізничному вокзалі. Обходячи територію, вони помітили чоловіка напідпитку – він кричав та жалівся на життя. Поліцейські перевірили документи й відпустили його.

Проте за деякий час один із патрульних вирішив переконатися, що з чоловіком усе гаразд. Коли він вийшов на платформу, то помітив, що на колії хтось лежить, а з іншого боку наближається потяг.

Працівник поліції відтягнув тернополянина, хоча той чіплявся руками за рейки. Чоловік зізнався, що посварився з дружиною і вирішив покінчити з життям.

Його завели на поліцейську станцію та викликали швидку.