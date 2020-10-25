Спробу перевиборчої агітації виявили представники центру суспільних досліджень «Поліс» на одній виборчих дільниць у Тернополі. Чоловік перебував біля входу на дільницю з символікою політичної партії на одязі.

«Ймовірно його місія була у тому, щоб перебувати біля виборчої дільниці, що знаходиться школі №5, із символікою політичної партії. Будь-яке згадування назв політичних партій вважається політичною агітацією, і це робити сьогодні заборонено. На виборчій дільниці 611096 (ЗУНУ) під час підготовчого (ранкового) засідання було порушено процедуру щодо послідовності дій опломбування виборчих скриньок, видачі членам ДВК списків виборців і виборчих бюлетенів. Виборча дільниця #611165 (вул.15 квітня, ПП Благоустрій) члени ДВК не вкинули контрольних листів до переносних виборчих скриньок під час підготовчого (ранкового) засідання! За словами членів даної ДВК їм таких контрольних листів не видали в міській ТВК. Також були випадки голосування не в кабіні для голосування, що могло призвести до порушення таємниці голосування», – розповів директор центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик.

На Тернопільщині громадські спостерігачі реєстрували випадки невчасного відкриття виборчих дільниць, перебування у кабінках по двоє людей, а також голосування без паспорта.