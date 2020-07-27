Цю тему намагаються не обговорювати на дружніх посиденьках і риболовлі. Чоловіки стоїчно переносять біль і труднощі, не зізнаючись рідним до останнього. Особливо недовірливі замикаються в собі, підозрюють у себе всілякі жахи і впадають в депресію.

Насправді досить записатися на прийом до уролога-андролога, пройти ультразвукове дослідження простати і розібратися в проблемі на ранній стадії.

Що включає в себе візит до андролога?

У клініці Оксфорд Медікал делікатні питання відносять до тем особливо конфіденційних: ніхто, навіть дружина, не отримає результати лабораторних та ультразвукових досліджень.

Лікар знайомиться з пацієнтом, проводить первинний огляд. При показаннях проводиться експрес-діагностика причин сексуальної дисфункції – вазоактивний тест, доплерографія, біотезіометрія. Після постановки попереднього діагнозу пацієнт відразу може пройти додаткове обстеження і здати аналізи в лабораторію.

УЗД для чоловіків

Ультразвукове обстеження включає в себе вивчення стану простати, яєчок і насіннєвих пухирців. Діагностика проводиться на апараті преміум класу Toshiba Nemio XG. Програма повністю оцифровує напрямок променя, миттєво розпізнає відхилення від норми, локалізує проблемні ділянки з точністю до міліметра.

Ультразвук швидко і без неприємних відчуттів для пацієнта дозволяє виявити хронічні і гострі запальні захворювання, аденому простати, новоутворення будь-якої етіології, кісти передміхурової залози, захворювання мошонки, варикозне розширення вен яєчника, водянку яєчка.

Ефективне лікування

Результати обстеження аналізуються лікарем, після чого призначається медикаментозне лікування або обгрунтовується показання до оперативного втручання. У багатьох випадках виявлення захворювання пов’язані зі збоями імунітету, стресами, порушенням обміну речовин, прийомом сильнодіючих ліків або спортивного харчування, гормональними збоями, важкими фізичних навантаженнями.

Консервативними методами лікуються патології, викликані грибковим ураженням або інфекціями. В цьому випадку індивідуально підбираються ефективні антибактеріальні та антигрибкові препарати, антисептики, імуномодулятори та фізіотерапевтичні процедури. Практика показує, що більшість чоловічих проблем лікуються протягом декількох днів або тижнів. Головне – не запустити хворобу.