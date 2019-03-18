Підірвати гранату біля правоохоронців, які перебували при виконанні службових обов’язків, погрожував невідомий чоловік. Подія трапилася 16 березня.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції опрацьовували територію в районі вулиці Київської у Тернополі. Коли оперативники спілкувалися з місцевими мешканцями біля будинку, до них підійшов невідомий. За зовнішніми ознаками він був у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік почав кричати, висловлювався нецензурними словами. На зауваження поліцейських не реагував і почав погрожувати. Після словесної перепалки невідомий зайшов до під’їзду на кілька хвилин. Коли він повернувся, то його руки були в кишенях і він заявив, що тримає бойову гранату, яку готовий підірвати у будь-який момент. До порушника працівники поліції застосували спецзасоби. При поверхневому огляду жодних небезпечних предметів поліцейські у нього не виявили.

Порушника затримали відповідно до статті 208 КПК, повідомляють у поліції. Йому уже оголосили підозру за статтею 345 частина 1 ККУ – Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Вирішується питання про обрання тернополянину міри запобіжного заходу.