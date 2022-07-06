Два клени похилилися до землі на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Те, що дерева зігнулися, помітили вранці перехожі. Мешканці припускають, що насадження постраждали під час вчорашньої негоди, пишуть Тернополяни.

З іншими кленами все в порядку, тому є імовірність, що доклалися до цього вандали.

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Нагадаємо, подібна ситуація сталася в червні минулого року. Тоді посеред ночі хулігани зламали три дерева.

Кореспонденти звернулися за коментарем в управління ЖКГ. Там зазначили, що обставини інциденту з’ясовують.

Фото із Фейсбук-спільноти Тернопільські ракурси.