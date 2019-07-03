Більшість читачів не очікують від нещодавно обраного Президента України Володимира Зеленського нічого доброго.

Такими є результати опитування, яке тривало на нашому сайті протягом двох місяців.

Загалом в опитуванні взяли участь трохи більше 5 тисяч респондентів. Майже 3 тисячі з них, як виявилося, не плекають особливих ілюзій щодо діяльності нинішнього Глави держави.

19% учасників опитування, навпаки, очікують змін на краще. Позитивний сценарій розвитку подій вважають імовірнішим 938 осіб.

На покарання ТОП-корупціонерів сподіваються 7% опитаних.

5% читачів надіються на встановлення миру на Донбасі. Ще стільки ж прогнозують Володимиру Зеленському швидку відставку.

3% вважають, що з приходом нової команди в державі може бути зупинено українізацію. Стільки ж очікують від гаранта розпуску Верховної Ради.

Повернення чиновників часів Януковича прогнозують 2% респондентів. І лише кілька десятків осіб (по 1%) вважають імовірною економічну кризу та згортання євроінтеграції.

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