Світ

Авіакатастрофа в Ірані

Сумний досвід, який регулярно поповнюється новими прикладами, переконує: від тих місць на планеті, які стають ареною конфлікту двох або більшої кількості держав, цивільним повітряним суднам краще триматися якнайдалі. Якщо цим нехтувати, може статися те, що сталося 8 січня в Тегерані, столиці Ірану, який нині перебуває в дуже напружених відносинах із США. Український літак Boeing 737, який виконував рейс Тегеран-Київ, впав відразу ж після злету з висоти 2400 м. На борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів українського екіпажу. Шансів вижити за таких обставин не було ні в кого з них. Попередньою причиною катастрофи, яку одразу ж взялася підтримувати іранська сторона (від неї важко було чекати іншого), було назване займання двигуна через технічну несправність. Водночас у МАУ заявили, що це був один з найкращих літаків, який зовсім недавно пройшов технічну перевірку і пілотувався досвідченим екіпажем. Надалі новини пішли чередою, іноді суперечачи одна одній. Напевно, з цієї причини МЗС України змінив текст опублікованого на сайті релізу. Зокрема, було вилучено інформацію про те, що версія теракту виключається. Крім цього, у ніч перед катастрофою Іран випустив понад 20 ракет в бік іракських баз, де розташовані американські військові…

Не все файно в імперії McDonald’s

Не знаю, чи поширюється це на єдиний в Тернополі ресторан McDonald’s, але… новий гендиректор мережі цих закладів вирішив заборонити працівникам фліртувати одне з одним і разом відпочивати після роботи. Про це повідомив The Wall Street Journal з посиланням на співробітників компанії з США, Британії, Франції, Німеччини та Швейцарії. Колишній голова мережі діяв якраз навпаки, тобто всіляко заохочував неформальні стосунки між працівниками. На його думку, спільний похід в бар після трудового дня допомагав співробітникам “соціалізуватися”. Однак такий підхід, схоже, зіграв злий жарт з ним самим: ще в листопаді рада директорів звільнила його з посади через… службовий роман. Після цього новопризначений гендиректор вирішив дмухати й на холодне і – просто заборонив будь-які товариські стосунки. Як, до речі, з’ясувалося, в усміхненій на всі зуби імперії McDonald’s і без цього не все так файно і гладенько: в травні 2019 р. 25 співробітників звинуватили своїх керівників у сексуальних домаганнях. Деяким з тих, кого домагалося високе керівництво, було 16-17 років…

Дух мандрів екс-президента

“Відрижка” від не зовсім вчасних, як для Головнокомандувача армії воюючої країни, відвідин Мальдівських островів ще в ранзі президента, схоже, дошкулятиме Петру Порошенку ще довго. Відтоді його переміщення світом, вже навіть в статусі екс-президента, викликають прискіпливий і не завжди доброзичливий інтерес. Бажаючих бачити лідера “Європейської солідарності” в судовій залі як підсудного (а ще краще – конвойованого “добрими молодцями” в уніформі в камеру) не так вже й мало, і вони, звісно, відстежують практично кожен крок екс-гаранта. Так, нещодавно П. Порошенко вчергове не з’явився на допит в ДБР, оскільки в той час був зайнятий важливішою справою: полетів відпочивати разом з сім’єю в Катар. А вже звідти дух мандрів скерував його на Сейшельські острови, де в його розпорядженні – фешенебельна яхта KATINA. Вартість її оренди, з урахуванням пального, складає $ 350-380 тис. на тиждень. На KATINI, як стверджує відомий юрист А. Портнов, злість якого на екс-президента, здається, “застигла” на стабільно високій позначці, вельми схожа на П.Порошенка особа періодично навідується на острів Фрегат, де, за оцінкою журналу Times – найкращі пляжі на світі…

Україна

За що боролись…

Висвітлений багатьма телеканалами і “обглоданий” політтехнологами передноворічний обмін полоненими не в усіх викликав захват. Зокрема, на думку звільненого ще влітку режисера Олега Сенцова, те, за що боролись українці, йде прахом. “Україна віддала справжніх вбивць – написав у Facebook О.Сенцов – російський найманців, харківських терористів і п’ятьох беркутівців. Цей крок позбавляє нас головного – справедливості. За цю справедливість ми стояли на Майдані, за неї боремося проти окупантів і тепер. Хтось наклав головою, хтось сидить в окопі, ще хтось – в тюрмі”. За словами О.Сенцова, “країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною осквернення ідеалів, за які вони боролись. Тому що ті, повернуті, на його думку, не подякують за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винних”. Зазначу: досі не довелося чути ні отої самої подяки, ні протилежної думки…

Люди хочуть “бацьку”

Попри те, що українці неодноразово виходили на протестні майдани і доводили, що ми – вільна нація, вони водночас мріють про “сильну руку” – як Олександр Лукашенко в Білорусі. Про це розповіла директриса Фонду “Демократичні ініціативи” Ірина Бекешкіна. За її словами, в Інституті соціології щороку визначають ставлення українців до різних президентів, не лише українських. І навіть у роки найвищих результатів наших гарантів (а вони, як правило, спостерігалися лише після виборів) все одно попереду був Лукашенко. “Хочуть люди “бацьку”, – резюмує експерт. Вона також нагадала, що в порівняльних міжнародних дослідженнях є запитання, яке “вимірює” авторитаризм: “Чи згодні ви, що сильний лідер може зробити для країни більше, аніж усі закони та дискусії?”. В Україні 60% опитаних стабільно відповідає “так”. Однак на запитання “Чи повинен цей сильний лідер дотримуватися законів, чи іноді в інтересах справи може їх обійти?” абсолютна більшість українців відповідає, що він повинен діяти згідно з законом. Тобто, і “сильну руку” хочемо, але й, водночас, щоб вона тримала себе в рамках. А чи буває таке взагалі?

Тернопіль

Свята і… голод

Трохи дивно було довідатися про це в святкову пору застіль з усілякими наїдками і напоями, але Тернопільшині, виявляється, загрожує… голод. Не поспішайте хапатися за серце (чи за живіт) – мається на увазі кадровий голод. У регіоні спостерігається відтік кваліфікованих фахівців за кордон, і вирішити цю проблему може лише стабільне зростання заробітної плати. Однак роботодавці наші досить хитро… зроблені (деяких з них працівники навіть не знають на вигляд) і всілякими хитрощами намагаються на отій зарплаті заощадити. Можливо, докладе рук в цій сфері новопризначений обласний прокурор? Дні свят, загалом, видалися тихими й навіть сонними – рано-вранці в парку почуваєшся зовсім самотнім. Інформаційні портали теж пробуджуються ближче до обіду, а деякі з них, мабуть, все ще перебуваючи у напівдрімоті, подали як завжди яскраве і змістовне вітання міського голови звичайним (!) шрифтом. А загалом, зміна року не змінює нас, і у своїх звичках жителі краю залишаються такими ж, як і були. Он на ялинці на Східному масиві на висоті людського зросту, кажуть, не залишилося жодної іграшки. Не інакше як сильний приземний відер поздував…

Ігор Дуда