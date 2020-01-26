2020-ий рік розпочався з ослаблення гривні. Іноземна валюта зміцнилася майже на гривню, порівняно з груднем 2019-го року.

МВФ та фінансові аналітики прогнозують подальше незначне ослаблення національної валюти. Втім, основним регулятором курсу залишається ринок, який є непередбачуваним.

Станом на понеділок, 27 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 24,33 за долар, що на 19 коп. нижче, порівняно з попереднім банківським днем. Упродовж минулого тижня простежувалося невелике ослаблення гривні. Фінансові аналітики пов’язують його з наслідками політичних перипетій навколо прем’єр-міністра України. Отже, наступний тиждень розпочнеться з відносної стабілізації на валютному ринку.

Як повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, у результаті зміцнення гривні українська економіка отримала більше переваг, ніж недоліків. Натомість інвестори, деякі підприємці України та громадяни, що мають заощадження у валюті могли зазнати втрат. На 2020-ий рік прогнозують невелике економічне просідання, що може позначитися також ростом іноземної валюти.

Додамо, Кабмін встановив курс долара на 2020-и рік у розмірі 27 гривень. Проте аналітики сподіваються, що гривня до такого рівня не ослабне. Наразі фахівці передбачають коливання вартості долара від 24 до 25 гривень.

Софія Романська