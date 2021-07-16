“Чо кричиш, усім вистачить”: на Тернопільщині люди крали асфальт? ФОТО

На Бережанщині люди помітили двох чоловіків, які закидали асфальт у свій автомобіль.

Фотографію з місця подій опублікували на сторінці в мережі Фейсбук.

“Чо кричиш? Асвальту всим вистарчить!”, – йдеться у повідомленні.

“А чо? Крадем в держави так, як вона в нас, мужику респект”, – написала пані Зоряна.

“Це не “в держави”, а з наших податків. Чи ви їх не сплачуєте?..”, – прокоментував чоловік.

“Може бере підсипати ями на дорозі біля себе. А тут коменти ніби у нас дороги ідеальні”, – запитав пан Роман.

Джерело: Галас