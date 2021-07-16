На Бережанщині люди помітили двох чоловіків, які закидали асфальт у свій автомобіль.
Фотографію з місця подій опублікували на сторінці в мережі Фейсбук.
“Чо кричиш? Асвальту всим вистарчить!”, – йдеться у повідомленні.
“А чо? Крадем в держави так, як вона в нас, мужику респект”, – написала пані Зоряна.
“Це не “в держави”, а з наших податків. Чи ви їх не сплачуєте?..”, – прокоментував чоловік.
“Може бере підсипати ями на дорозі біля себе. А тут коменти ніби у нас дороги ідеальні”, – запитав пан Роман.
Джерело: Галас
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