Ексречник Московської церкви просував проросійську пропаганду під виглядом волонтерства

Проросійський пропагандист Захарія Керстюк, який на сторінці заснованої ним благодійної організації bezdomnie.ua просував проросійські вкиди, був змушений видалити сторінку в Instagram. про це пише Главком.

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Керстюк, про якого відомо, що він був прессекретарем Чернігівської єпархії УПЦ МП (де також став фігурантом скандальної історії про побиття), до початку війни займався допомогою безхатченкам. Але після початку активних бойових дій Instagram-сторінка bezdomnie.ua почала наповнюватися проросійськими публікаціями. Так, наприклад, роздмухувалася істерія навколо можливого вторгнення румунських військ до Молдови і навіть окупація ними так званого Придністров’я.

Також сторінка, зокрема, просувала ідею того, що саме завдяки Московській церкві західна частина України залишилася не втягнутою у повномасштабну війну.

Відомі українські блогери, зокрема, Сергій Притула, який допомагав Керстюку збирати і доставляти гуманітарну допомогу на Донбас, розкритикували проросійську діяльність і закликали своїх прихильників відповідно реагувати на заяви та меседжі Керстюка.