Лебеді залишилися зимувати у Монастириському районі.

Про це повідомили місцеві жителі. Люди підгодовують птахів та намагаються допомогти їм пережити холоди.

Жителька Монастириського району Олена Гук каже, що періодично приносить пернатим їжу. Жінка хвилюється, щоб лебеді могли пережити холодну зиму.

«Водойма покрита кригою. Думаю, їм складно видобути собі їжу. Тому трохи підгодовую їх. Лебеді молоді, хвилююся, щоб вони пережили холоди».

Лебеді залишаються зимувати на Монастирищині четвертий рік поспіль.

У Держпродспоживслужбі просять місцевих жителів не втручатися в життя пернатих.

«Для багатьох людей поява перелітніх птахів на зимовій кризі спричиняє шквал емоцій, і вони спішать їх рятувати. Проте цього робити не потрібно, а лише в окремих випадках. Лебеді не бояться морозів і комфортно почувають себе в наших широтах навіть при температурі до 30 градусів морозу. Загинути птахи можуть тільки від хвороб та від голоду, адже харчуються вони переважно планктоном, а коли водойма замерзає, птахи відчувають голод, знижується їх енергетичний обмін, їм не вистачає тепла, яке виробляє організм. Здорові птахи перелітають на іншу водойму, яка не замерзла, навіть за сотню кілометрів. Не потрібно їх насильно відловлювати і годувати. Крім того, якщо птахів регулярно підгодовувати, то вони можуть залишатися на зимівлю регулярно, чим наражатимуть на небезпеку себе, а також домашню птицю».

Також фахівці попереджають, що перелітні птахи, особливо з неблагополучних країн, несуть з собою і хвороби, якими можна заразитися. Зокрема, в Україні зареєстровано 8 випадків захворювання на високопатогенний грип птиці.