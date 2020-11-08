Четверо жителів Тернопільщини померли за минулу добу від коронавірусу

На Тернопільщині за минулу добу зареєстровано чотири летальних випадки внаслідок COVID-19.

Померли 82-річний мешканець Теребовлі, 72-річний чоловік з Гримайлова та дві жительки Микулинець – жінки віком 70 та 74 роки.

Загалом за добу в області підтверджено 133 випадки зараження вірусом COVID-19, повідомляють в ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (33 особи)

Бережанський район (16 осіб):

• м. Бережани – 8

• с. Котівка – 1

• с. Підвисоке – 3

• с. Демня – 1

• с. Куряни – 1

• с. Лапшин – 1

• с. Вільховець – 1

Борщівський район (0 осіб)

Бучацький район (0 осіб)

Гусятинський район (9 осіб):

• смт Гусятин – 1

• м. Копичинці – 2

• смт Гримайлів – 1

• с. Яблунів – 1

• с. Трибухівці – 1

• с. Майдан – 2

• с. Ємелівка – 1

Заліщицький район (7 осіб):

• м. Заліщики – 2

• смт Товсте – 1

• с. Дзвиняч – 1

• с. Добрівляни – 2

• с. Зелений Гай – 1

Збаразький район (0 осіб)

Зборівський район (3 особи):

• м. Зборів – 1

• с. Погрібці – 1

• с. Гаї-За-Рудою – 1

Козівський район (0 осіб)

Кременецький район (0 осіб)



Лановецький район (16 осіб):

• м. Ланівці – 10

• с. Грибова – 1

• с. Якимівці – 1

• с. Юськівці – 2

• с. Краснолука – 1

• с. Шушківці – 1



Монастириський район (7 осіб):

• сел. Коропець – 4

• с. Красіїв – 1

• с. Дубенка – 1

• с. Високе – 1

Підволочиський район (11 осіб):

• смт Підволочиськ – 3

• м. Скалат – 4

• с. Новосілка – 1

• с. Остап’є – 1

• с. Кам’янки – 1

• с. Терпилівка – 1

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (5 осіб):

• смт Микулинці – 1

• с. Стара Брикуля – 1

• с. Тютьків – 1

• с. Лошнів – 1

• с. Вербівці – 1

Тернопільський район (11 осіб):

• с. Байківці – 3

• с. Великі Гаї – 4

• с. Ступки – 1

• с. Смиківці – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Підгородне – 1



Чортківський район (15 осіб):

• м. Чортків – 9

• с. Росохач – 1

• с. Косів – 1

• с. Ромашівка – 2

• с. Біла – 1

• с. Ягільниця – 1

Шумський район (0 осіб)