На Тернопільщині за минулу добу зареєстровано чотири летальних випадки внаслідок COVID-19.
Померли 82-річний мешканець Теребовлі, 72-річний чоловік з Гримайлова та дві жительки Микулинець – жінки віком 70 та 74 роки.
Загалом за добу в області підтверджено 133 випадки зараження вірусом COVID-19, повідомляють в ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (33 особи)
Бережанський район (16 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Котівка – 1
• с. Підвисоке – 3
• с. Демня – 1
• с. Куряни – 1
• с. Лапшин – 1
• с. Вільховець – 1
Борщівський район (0 осіб)
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (9 осіб):
• смт Гусятин – 1
• м. Копичинці – 2
• смт Гримайлів – 1
• с. Яблунів – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Майдан – 2
• с. Ємелівка – 1
Заліщицький район (7 осіб):
• м. Заліщики – 2
• смт Товсте – 1
• с. Дзвиняч – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Зелений Гай – 1
Збаразький район (0 осіб)
Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Погрібці – 1
• с. Гаї-За-Рудою – 1
Козівський район (0 осіб)
Кременецький район (0 осіб)
Лановецький район (16 осіб):
• м. Ланівці – 10
• с. Грибова – 1
• с. Якимівці – 1
• с. Юськівці – 2
• с. Краснолука – 1
• с. Шушківці – 1
Монастириський район (7 осіб):
• сел. Коропець – 4
• с. Красіїв – 1
• с. Дубенка – 1
• с. Високе – 1
Підволочиський район (11 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 4
• с. Новосілка – 1
• с. Остап’є – 1
• с. Кам’янки – 1
• с. Терпилівка – 1
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (5 осіб):
• смт Микулинці – 1
• с. Стара Брикуля – 1
• с. Тютьків – 1
• с. Лошнів – 1
• с. Вербівці – 1
Тернопільський район (11 осіб):
• с. Байківці – 3
• с. Великі Гаї – 4
• с. Ступки – 1
• с. Смиківці – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Підгородне – 1
Чортківський район (15 осіб):
• м. Чортків – 9
• с. Росохач – 1
• с. Косів – 1
• с. Ромашівка – 2
• с. Біла – 1
• с. Ягільниця – 1
Шумський район (0 осіб)
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