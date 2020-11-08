На Тернопільщині за минулу добу зареєстровано чотири летальних випадки внаслідок COVID-19.

Померли 82-річний мешканець Теребовлі, 72-річний чоловік з Гримайлова та дві жительки Микулинець – жінки віком 70 та 74 роки.

Загалом за добу в області підтверджено 133 випадки зараження вірусом COVID-19, повідомляють в ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (33 особи)

Бережанський район (16 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Котівка – 1
• с. Підвисоке – 3
• с. Демня – 1
• с. Куряни – 1
• с. Лапшин – 1
• с. Вільховець – 1

Борщівський район (0 осіб)

Бучацький район (0 осіб)

Гусятинський район (9 осіб):
• смт Гусятин – 1
• м. Копичинці – 2
• смт Гримайлів – 1
• с. Яблунів – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Майдан – 2
• с. Ємелівка – 1

Заліщицький район (7 осіб):
• м. Заліщики – 2
• смт Товсте – 1
• с. Дзвиняч – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Зелений Гай – 1

Збаразький район (0 осіб)

Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Погрібці – 1
• с. Гаї-За-Рудою – 1

Козівський район (0 осіб)

Кременецький район (0 осіб)

Лановецький район (16 осіб):
• м. Ланівці – 10
• с. Грибова – 1
• с. Якимівці – 1
• с. Юськівці – 2
• с. Краснолука – 1
• с. Шушківці – 1

Монастириський район (7 осіб):
• сел. Коропець – 4
• с. Красіїв – 1
• с. Дубенка – 1
• с. Високе – 1

Підволочиський район (11 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 4
• с. Новосілка – 1
• с. Остап’є – 1
• с. Кам’янки – 1
• с. Терпилівка – 1

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (5 осіб):
• смт Микулинці – 1
• с. Стара Брикуля – 1
• с. Тютьків – 1
• с. Лошнів – 1
• с. Вербівці – 1

Тернопільський район (11 осіб):
• с. Байківці – 3
• с. Великі Гаї – 4
• с. Ступки – 1
• с. Смиківці – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Підгородне – 1

Чортківський район (15 осіб):
• м. Чортків – 9
• с. Росохач – 1
• с. Косів – 1
• с. Ромашівка – 2
• с. Біла – 1
• с. Ягільниця – 1

Шумський район (0 осіб)