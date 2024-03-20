Четверо мешканців Харкова постраждали у карколомній ДТП на Тернопільщині

Водій та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 19 березня близько 20:30 неподалік села Вишгородок Лановецької територіальної громади.

Як повідомляють у поліції, водій автомобіля “TOYOTA RAV-4” не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, де автівка перекинулася. До хірургічного відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала водія та трьох пасажирів. Усі потерпілі – жителі Харкова.

У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.